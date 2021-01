Aosta: Vicesindaca Borre, 'Comune attivo per risolvere i problemi del Palaindoor'

"Fin dal nostro insediamento ci siamo preoccupati di dare una risposta alle istanze delle società sportive, cercando, al contempo, di favorire le condizioni per il tempestivo passaggio di testimone con il Coni, e per individuare gli strumenti che permettessero di completare l’adeguamento della struttura secondo i requisiti di sicurezza previsti dalla legge".

Così la vicesindaca del Comune di Aosta con delega al Patrimonio, Josette Borre, commenta la delibera del 31 dicembre che in extremis ha concesso la proroga per tre mesi, ovvero sino al 31 marzo, alla gestione del Palaindoor e del campo di atletica Tesolin, che altrimenti avrebbero dovuto chiudere i battenti dall'1 gennaio, lasciando di punto in bianco fuori dalla porta tutte le sedi e le palestre delle società sportive e delle Asd che da anni operano nella struttura.

"Per quanto ci riguarda - conclude Borre - dopo aver audito le associazioni sportive siamo comunque riusciti a ricollocare alcune di esse in altre sedi, prevedendo per le altre la continuazione delle attività all’interno del Palaindoor fino a fine marzo, con l’obiettivo di limitare i disagi". Per ottenere un nuovo certificato antincendi il Palaindoor dovrà essere dotato di scale esterne anticendio; anche la pista esterna del Tesolin, deteriorata dalle intemperie e dal tempo, è sempre meno praticabile e dovrà essere riqualificata".