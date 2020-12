Coldiretti dona 16mila kg di pasta per famiglie valdostane in difficoltà

L’azione benefica prevede la donazione di 33.336 pacchi di pasta (pari a 16.668 kilogrammi) a marchio Stagioni d’Italia per le famiglie in difficoltà della regione attraverso associazioni di volontariato, comuni ed enti caritatevoli.

Nella mattinata di lunedì 21 dicembre si sono ritrovati, quindi, davanti alla sede del Banco Alimentare, in Località Grand Chemin a Saint-Christophe, i rappresentanti degli enti coinvolti per illustrare agli operatori della stampa i dettagli dell’iniziativa solidale. “Creata a livello nazionale da Coldiretti e dalla sua Fondazione Campagna Amica, la campagna si propone innanzitutto di contrastare le nuove povertà che questa pandemia globale ha generato: speriamo con queste consegne di rendere il Natale più sereno alle famiglie bisognose del territorio” ha spiegato Alessio Nicoletta, Presidente di Coldiretti Valle d’Aosta.

Tutti i comuni della Valle d’Aosta saranno coinvolti dall’iniziativa e riceveranno confezioni di pasta da distribuire alle famiglie in difficoltà grazie all’azione di coordinamento portata avanti dal Celva, il Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta. “Da diverso tempo come comuni stiamo cercando di unire le forze con il mondo produttivo e il volontariato per affrontare insieme questa emergenza e dare risposte ai cittadini: ora credo che queste sinergie e collaborazioni rappresentino senza dubbio un elemento positivo sorto nel momento complicato in cui stiamo viviamo” ha commentato Franco Manes, Presidente del Celva.

Alla rete per contrastare le nuove fragilità partecipano anche attivamente 10 organizzazioni del mondo no profit e del volontariato coinvolte dal CSV - Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta. “E’ un gesto straordinario portato avanti da Coldiretti che testimonia, ancora una volta, l’importanza di questa alleanza del fare tra istituzioni, mondo produttivo e volontariato. Le nostre associazioni di volontariato, in quanto sentinelle del territorio, sono in grado di individuare in modo concreto e rapido le persone che hanno davvero bisogno e vivono questa emergenza con grande difficoltà” ha specificato Claudio Latino, Presidente del CSV.

a pasta, a Marchio Stagioni d’Italia, è “Senatore Cappelli” prodotta da un’antica varietà di grano della tradizione italiana risalente ai primi del ‘900 e coltivato da agricoltori italiani. Il grano duro utilizzato nasce dal seme certificato garantito nella sua purezza da SIS, Società Italiana Sementi. Si contraddistingue per l’elevata digeribilità, comprovata da studi scientifici e per le proprietà nutrizionali, essendo naturalmente fonte di proteine e fibre.

La campagna solidale segue di fatto tutti i principi che contraddistinguono da sempre l’operato di Coldiretti: dall’italianità del prodotto, alla filiera corta, dalla sostenibilità alla stagionalità. “Tra le attenzioni aggiungerei anche il termine dignità, che accomuna tutti gli attori di questa iniziativa a partire dagli agricoltori che hanno coltivato questo grano ottenendo il giusto valore alle produzioni, a tutti lavoratori della filiera e alle famiglie in povertà a cui offriamo un cibo di ottima qualità” ha sottolineato ancora Alessio Nicoletta.

La prima organizzazione a ricevere la donazione è stato il Banco Alimentare a cui sono stati consegnati questa mattina circa 3 bancali di pasta di formati diversi per un totale di 8664 confezioni. “La dignità del lavoro agricolo si sposa qui anche con la dignità con cui guardiamo al bisogno dei poveri: con questa pasta offriamo un prodotto di eccellenza, segno anche della cultura di attenzione che mettiamo nei confronti delle persone” ha concluso la Presidente del Banco Alimentare Gioia Brunod, Presidente del Banco Alimentare.