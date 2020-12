Marco Curighetti (Azione) 'Punto di non ritorno per VdA con inchieste Geenna e Egomnia'

E’ inutile giraci intorno o ancor peggio fare finta di niente. Le inchieste “Geenna” e “Egomnia” definiscono un punto di non ritorno per la politica valdostana e la gravità della condizione in cui il sistema è suo malgrado caduto, emergono ancora una volta e con drammatica chiarezza nelle 458 pagine delle motivazioni del verdetto del processo di primo grado depositate dal Tribunale di Aosta l’11 dicembre scorso.

Parole dure, forti, che dipingono un quadro di bramosa “sete di potere” catapultando (di nuovo) la nostra comunità all’interno di uno scenario preoccupante, forse ancora da metabolizzare nella sua vera sostanza, e che occorre considerare con la massima attenzione perché tutto quello è successo non è ascrivibile alla semplice cronaca giudiziaria, in quanto i fatti in esame riguardano le coscienze di tutti noi.

Per questo, come Azione Valle d’Aosta chiediamo alla politica valdostana tutta di impegnarsi a dare un segnale inequivocabile per voltare pagina e recuperare realmente un clima di fiducia tra cittadini e rappresentanti eletti, partendo da una riforma organica della legge elettorale regionale, per permettere ai valdostani di scegliere direttamente con il proprio voto il Presidente della Giunta.

Riteniamo, infatti, che tale scelta non sia più rimandabile proprio perché le “regole del gioco” devono essere riscritte in nome della massima trasparenza e credibilità che deve essere garantita nel momento in cui si decide CHI dovrà andare a ricoprire la massima carica amministrativa regionale, e con quale programma e coalizione politica intende governare.

Una riforma che appare ancora più necessaria nel momento in cui il Presidente della regione ricopre anche le funzioni prefettizie, argomento delicato e non privo di contraddizioni, ma che in un sistema maggioritario permetterebbe almeno ai cittadini di poter conoscere e misurare a priori il curriculum, la serietà e le qualità morali di chi andrà ad assumere anche quel ruolo.

Per questo, ribadiamo il nostro impegno ad avanzare proposte costruttive in tal senso assieme a tutte le forze politiche che hanno a cuore la tenuta del sistema Valle d’Aosta, per mettere definitivamente un freno a quelle derive personalistiche che si sono dimostrate terreno fertile per ben altro tipo di infiltrazioni.

A nome del Comitato Promotore Regionale

Il coordinatore Marco Curighetti