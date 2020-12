PAS 'le Mont Blanc appartient probablement à l'Humanité, certainement aux Valdôtains et aux Savoyards'

Suite aux absurdes revendications nationalistes des gouvernements italien et français au sujet des confins du Mont Blanc, Pays d'Aoste Souverain, "fidèle à la pensée d'E. Chanoux",

- considérant la fraternité historique des Peuples autour du plus haut sommet d'Europe avec la même culture, traditions et langues, français et franco-provençal,

- étant donné que les sommets des montagnes, en plus d'être un simple bassin versant, sont avant tout un lien entre les communautés alpines et compte tenu que le concept d'État-nation, en plus d'avoir causé des morts et des guerres, est anachronique; "

DÉCLARE que le Mont Blanc appartient probablement à l'Humanité, certainement aux Valdôtains et aux Savoyards, évidemment pas aux Italiens et aux Français".