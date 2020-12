Aosta: Del Vecchio si dimette da Quarta commissione consiliare, entra Favre

Lo aveva detto due mesi fa, "entro in Commissione ma solo per evitare rallentamenti all'organismo istituzionale, appeno potrò lascerò il posto a qualcun altro".

Avendo impegni anche in altre commissioni consiliari ieri Serena Del Vecchio, consigliere comunale di Aosta per Progetto civico progressista-Pcp, si è dimessa dalla Quarta commissione 'Affari istituzionali' per far posto all'ingresso del collega Roberto Favre (Uv).

Smentite dal presidente del Consiglio comunale, Luca Tonino, voci che vorrebbero dissidi personali dietro le dimissioni della consigliera di centrosinistra.

La Commissione è ora così composta: Franco Proment presidente; Paolo Tripodi vicepresidente; Antonio Crea, Paolo Laurencet, Sylvie Spirli e Roberto Favre.