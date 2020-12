Quart: Sabato distribuzione mascherine e sportello su utilizzo fondi pandemia

na distribuzione di mascherine e

Una giornata informativa sui buoni spesa alimentari e una vasta distribuzione di mascherine: l'iniziativa è organizzata dal Comune di Quart per sabato 12 dicembre. Le mascherine saranno distribuite dalle 8,30 alle 12,30 nel municipio di Villefranche, nell'atrio della farmacia del Villair e nell'edificio scolastico di Ville-sur-Nus.



"Abbiamo deciso di offrire la possibilità alle persone che ne hanno necessità di ritirare alcune mascherine che ci sono state fornite dalla Protezione civile - ha spiegato il sindaco, Fabrizio Bertholin - non siamo più nella situazione della primavera, quando le protezioni individuali non si reperivano, ma abbiamo pensato che molti nuclei familiari ne utilizzano tante (chi ad esempio ha i bambini che frequentano la scuola con lezioni in presenza) e potrebbe essere un sostegno per chi si trova difficoltà ad acquistarle".



Nella stessa giornata del 12 dicembre, dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 16, nel municipio di Villefranche, saranno distribuiti i nuovi moduli per richiedere i buoni spesa alimentari per l'emergenza Covid. Il Comune ha ricevuto circa 21 mila euro per questi contributi.

Saranno fornite informazioni sui buoni spesa e su altri aiuti possibili con l'utilizzo del fondo dedicato dal Celva, per tramite della Fondazione Comunitaria, che copriranno ulteriori necessità sino a un importo di 3mila euro.