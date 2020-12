Pont St-Martin: Celebrata online ma con grande orgoglio la 'Santa Barbara' dei Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco di Pont Saint-Martin in collegamento web per i festeggiati di Santa Barbara

Nel rispetto delle norme anti Covid, venerdì 4 dicembre si sono svolti i festeggiamenti della Patrona dei Vigili del Fuoco, Santa Barbara, nella caserma del distaccamento di Pont-Saint-Martin.

Una delegazione di pompieri volontari alle ore 11 ha fatto suonare la sirena di allertamento comunale per 15 secondi in memoria di Rinaldo Challancin ed Erik Mortara, caduti in servizio, occasione anche di vicinanza alla popolazione in questo momento particolare per tutti.

La cerimonia ufficiale si è svolta in modalità online su piattaforma internet; alla serata hanno partecipato il sindaco di Pont-Saint-Martin, Marco Sucquet; il vicepresidente della Giunta e assessore allo Sviluppo economico e lavoro, Luigi Bertschy; la madrina dei Vigili del fuoco di Pont-Saint-Martin, Marisa Laurenzio; la mascotte del distaccamento, Sofia Valentino; l’autrice del libro “Pont-Saint-Martin-Les Sapeurs-Pompiers dalle origini al 1980”, Laura Decanale.

Erano collegati inoltre i rappresentanti di due delegazioni: una dei Sapeurs Pompiers francesi di Vertou Loire-Atlantique, gemellati con il distaccamento pontsammartinese e l'altra dei Sapeurs Pompiers 'SIS Morget' svizzeri di Morges.

L’ incontro online ha inoltre permesso di illustrare l’attività svolta dal distaccamento di Pont-Saint-Martin sia ordinaria di soccorso sia straordinaria dovuta all’emergenza COVID-19, allegata a margine di questo articolo e scaricabile in formato Pdf.

Il distaccamento nel 2020 avrebbe dovuto festeggiare con diversi eventi i 40 anni dalla rifondazione avvenuta nel 1980, ma a causa dell’epidemia in corso l’ unica iniziativa realizzata è stata la pubblicazione del libro “Pont-Saint-Martin, Les Sapeurs-Pompiers dalleorigini al 1980” che presenta con documenti inediti la storia del distaccamento dalle origini al1980, con un occhio di riguardo agli interventi in favore del Comune di Pont-Saint-Martin.

Durante il collegamento sono stati consegnati virtualmente gli attestati: al Capo squadra Virginio Ferrarese per i 20 anni di attività; al Capo distaccamento Emanuele Colliard per i 30 anni di attività; ai Capi squadra Claudio Vallomy, Pacifico Vallomy e al Vigile Donato Yeuillaz per i loro 40 anni di attività, tutti e cinque al servizio della collettività come Vigili del fuoco volontari.

"Un ringraziamento all’Amministrazione comunale di Pont-Saint-Martin - si legge in una nota dei Vigili del fuoco di Pont-St-Martin - per la buona collaborazione e per il sostegno economico concesso in vista dell’acquisto del nuovo modulo antincendio, che entrerà in servizio la prima metà del 2021. Siamo anche riconoscenti all’Amministrazione comunale di Perloz per il contributo straordinario in favore della realizzazionedel nostro libro".

Il Distaccamento è sempre alla ricerca di nuovi vigili che affianchino gli attuali volontari e che un domani sostituiscano quelli prossimi alla pensione dall’attività attiva del Corpo. Per info e contatti, riferimento alla pagina Facebook del Distaccamento.