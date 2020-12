Prima nevicata di stagione sulla Valle d'Aosta (copia 1)

Annunciata dalle previsioni, è arrivata la prima nevicata di stagione in Valle d'Aosta, scesa subito con poca intensità per poi aumentare anche sotto i mille metri di quota, dove invece sono già caduti una decina di centimetri di 'fiocca', anticipatori di una stagione invernale che gli operatori turistici guardano ormai con rassegnazione con gli impianti chiusi fino al 7 gennaio.

Le precipitazioni dovrebbero proseguono con buona intensità almeno fino al primo pomeriggio. L'ufficio meteo regionale prevede una "attenuazione dei fenomeni durante le ore centrali, quando a tratti si potrà avere neve mista a pioggia al di sotto di circa 700 metri in bassa Valle, forse anche in media Valle". Nelle valli si potranno raggiungere i 40 centimetri entro sera. Non si registrano particolari problematiche né disagi lungo le strade regionali e comunali, ma l'attenzione deve essere massima: non mettersi in viaggio senza dotazioni invernale è la prima raccomandazione, insieme a quella di moderare la velocità.