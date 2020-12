Le sirene dei Vigili del Fuoco suonano a Santa Barbara per solidarietà alla popolazione - Video

In segno di vicinanza alla popolazione valdostana colpita dal Covid, le sirene dei Vigili del fuoco di Aosta hanno suonato in contemporanea per 15 secondi in tutti i presidi alle 11 di oggi, venerdì 4 dicembre, in occasione delle celebrazioni di Santa Barbara, patrona del Corpo.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, dell'assessore all'Agricoltura e risorse naturali, Davide Sapinet, del comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, Salvatore Coriale, e del presidente dei vigili del fuoco volontari, Marco Grange. Nessun invitato esterno, nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid.

Sono stati ricordati i pompieri caduti in servizio, tra i quali Rinaldo Challancin - vice capo distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Arnad travolto da una pianta nella notte del 3 ottobre scorso, mentre interveniva per liberare la Statale 26 durante un'ondata di maltempo - ed Erik Mortara, il caposquadra professionista al quale è stata intitolata la Caserma, morto il 2 luglio 2012 in un intervento di ricerca di un disperso nella Dora Baltea.

Dall'1 gennaio 2020 ad oggi i Vigili del fuoco professionisti hanno svolto in Valle 1.736 interventi, dei quali 628 soccorsi e salvataggi; 604 vari tra cui aperture porta; 220 le missioni antincendio e 105 quelle per problematiche di dissesto idrogeologico o allagamenti. I Vigili del fuoco volontari hanno invece svolto esercitazioni per 3.968 ore e hanno partecipato a 528 interventi di soccorso: 43 per incendi in edifici; 125 per la bonifica di imenotteri; 73 per allagamenti e frane e 57 per la messa in sicurezza di strade.

Le sirene suonano all'unisono