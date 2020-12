Deve scontare pena per furti in Valle, latitante arrestato in Svezia

Rubò e danneggiò beni anche in bassa Valle, un cittadino marocchino di 28 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo a seguito di alcune condanne per furto e rapina e individuato da agenti della Polizia di Udine, coordinati dalla locale Procura e dalla Direzione centrale della polizia criminale, nell'ambito dell'operazione "Wanted 3".



Il giovane è stato fermato dalla Polizia svedese a bordo di un treno diretto in Germania: deve scontare tre anni e quattro mesi di reclusione, a seguito di un cumulo di condanne dei Tribunali di Udine e Aosta, per fatti accaduti a Udine, Lignano Sabbiadoro (Udine) e Pont Saint Martin nel 2013.



Si tratta di episodi predatori nei confronti di turisti, presenti in spiaggia a Lignano Sabbiadoro, di un furto in un esercizio commerciale e di una rapina all'interno di un supermercato di Udine. Inoltre, di un furto d'auto e successivamente di alcuni danneggiamenti a beni pubblici a Ponte.