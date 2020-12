Regione valuta apertura piste sci per atleti

Non solo la stazione sciistica di Cervinia, già in funzione da inizio novembre per gli allenamenti degli atleti: la Giunta regionale sta valutando l'apertura di altri impianti sciistici per l'attività agonistica.

Lo ha detto oggi durante i lavori del Consiglio Valle il vice presidente della Giunta, Luigi Bertschy. "Rispetto allo sci agonistico anche giovanile - ha spiegato - faremo delle valutazioni per implementare il servizio che attualmente dà una stazione sciistica con l'apertura di altre stazioni".

Bertschy ha chiarito che a questo proposito è in corso una verifica sull'interpretazione di quanto riportato nell'ultimo Dpcm.