C. Restano (VdA Unie), 'su riforma servizi comunali c'è unità d'intenti'

"Analizzando le norme attuali e discutendo delle varie proposte avanzate, abbiamo trovato un'unità di intenti su un nuovo testo di legge che sarà redatto nei prossimi giorni". Così Claudio Restano, presidente della Prima commissione consiliare regionale 'Istituzioni e autonomia', descrive il confronto in atto sulla riforma della legge regionale riguardante l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, organizzazione amministrativa tra Municipi confinanti accolta tre anni fa molto positivamente ma che ha evidenziato diverse lacune e problematiche operative-

"La norma che stiamo elaborando - anticipa Restano - consente di centrare due scopi: il primo, immediato, è quello di risolvere il nodo principale del rinnovo delle convenzioni e della nomina dei segretari comunali, permettendo così di dare piena operatività agli enti locali a partire dall'1 gennaio 2021; l'altro è quello più a lungo termine, ma non meno importante, di traghettarci verso una riforma organica dell'ordinamento degli enti locali".

Il programma dei lavori prevede l'approdo della norma in aula a metà dicembre: "Non appena il nuovo testo di legge sarà pronto - precisa Restano -, sarà oggetto di confronto tra i gruppi consiliari, prima di essere discusso di nuovo in Commissione, trasmesso per il parere di competenza al Cpel".