Aosta: Lavori urgenti in via De Tillier, circolazione modificata

Per consentire l’esecuzione dei lavori di scavo e di realizzazione di un pozzetto per il collegamento di una condotta dell’acquedotto comunale, tramite un’ordinanza il Comune di Aosta ha istituito alcune importanti modifiche temporanee alla circolazione in vigore fino a lunedì 14 dicembre.

L'ordinanza prevede:

- Chiusura al traffico veicolare, con contestuale divieto disosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, aesclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori, in via De Tillier (ZTL), all’altezza del civico n. 54;

- obbligo di svolta a sinistra in via Gramsci per tutti i veicoli in transito in via De Tillier provenienti da piazza Chanoux e per i veicoli dei titolari dei permessi ZTL relativi a via De Tillier fino al civico 32-33;

- divieto di transito pertutti i veicolinel tratto di via De Tillier tra le intersezioni con via Gramsci e via Croce di Città, con istituzione, per i titolari di permesso ZTL compreso nel tratto di via De Tillier chiuso, del carico e scarico in via Losanna lato Ovest (ZTL) previo inserimento delle targhe da parte della società APS nel sistema informatico di gestione;

- istituzione del doppio senso di circolazione in via Aubert (senso unico alternato) con precedenza per chi proviene da piazza della Repubblica.