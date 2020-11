Rianimazioni sature in Piemonte, paziente biellese ricoverato ad Aosta

Altri ospedali piemontesi non potevano accoglierlo e così un paziente che necessitava di cure urgenti è stato portato in elicottero da Biella ad Aosta la notte scorsa per essere ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale 'Parini'. Non è un malato Covid, ma il suo quadro clinico era fortemente a rischio.

"Sembra che tante rianimazioni del Piemonte siano giunte a saturazione e allora questa notte è arrivato in elisoccorso il paziente biellese. Da noi qualche posto c'è ancora e quindi lo abbiamo accolto, anche in virtù di accordi di collaborazione reciproca tra tutte le strutture di Terapia intensiva", spiega il commissario dell'Usl della Valle d'Aosta, Angelo Michele Pescarmona.

L'elicottero partito da Biella è atterrato all'aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe verso le 23 di ieri e il paziente è stato prontamente ricoverato al 'Parini'. Un episodio simile non era mai accaduto prima in Valle d'Aosta.