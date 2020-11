ARTE PER LA VITA dona un’apparecchiatura all’ospedale parini di aosta - struttura di medicina e chirurgia di accelerazione e urgenza

Si tratta di un sistema di monitoraggio diagnostico con funzionalità multiparametriche e di un elettrocardiografo destinati alla struttura di Medicina e Chirurgia di Accelerazione e Urgenza (Me.C.A.U.), attrezzature del costo di euro13.501,53.

“Seppur in assenza di qualsivoglia comunicazione formale o informale da parte dell’Azienda Sanitaria, diretta a Rinascimento in merito – si legge in nuna nota del movimento politico - abbiamo appreso che finalmente il macchinario donato, pervenuto all’Ospedale Parini già lo scorso mese di luglio, è stato installato in Reparto e può essere messo a servizio delle cure ai pazienti.

Nella nota si legge ancora: “Riteniamo doveroso tenere informati gli artisti e gli acquirenti delle loro opere sul positivo esito degli sforzi compiuti da tutti con generosità e per questo a nome dei partner del progetto, ossia la Galleria Inarttendu di Aosta, l’artista Gabriele Maquignaz di Valtournenche e, naturalmente, il Movimento Civico Rinascimento Valle d’Aosta, esprimiamo a loro i più sentiti ringraziamenti”.

Infine un particolare alla dott.ssa Daniela Pagani che “a titolo personale ha assistito Rinascimento per la realizzazione del progetto”.