Aosta: In Consiglio comunale approdano tre mozioni anti crisi-Covid

Il Consiglio comunale di Aosta è stato convocatoin videoconferenza giovedì 26 novembre dalle ore 15 alle ore 20. .All’ordine del giorno sono iscritti 30 punti, sette dei quali rientranti nella seduta deliberativa e 23 in quella programmatica.

Tra i punti in discussione, una mozione della Lega VdA che impegna la Giunta del sindaco Gianni Nuti a sospendere il pagamento per la prima ora di sosta dei parcheggi delle zone blu su tutto il territorio comunale per l’intera durata dei provvedimenti del Dpcm in vigore con l’obiettivo di favorire le attività aperte, nonchè ad attivarsi, per quanto possibile, a sospendere il pagamento della Tassa rifiuti-Tari per tutte quelle attività che sono state obbligate a chiudere.

Una mozione del gruppo Fratelli di Italia e Forza Italia Valle d’Aosta, se approvata, impegnerà la Giunta a destinare la somma trattenuta sul cosidetto 'extra gettito Imu' a copertura di una riduzione o di una esenzione totale del pagamento di tale imposta per i proprietari che dimostrino di aver rinunciato parzialmente o totalmente ad incassare il canone di locazione del proprio immobile.

Una terza mozione del gruppo Rinascimento impegna la Giunta Nuti ad attivare risorse finanziarie e organizzative utili a colmare il gap informatico per tutti quegli studenti con difficoltà ad usufruire della Didattica a Distanza-DaD, sia in termini di supporti informatici (IPad, PC, connessione) sia in termini di supporto all’utilizzo degli strumenti necessari per l’esercizio del diritto all’istruzione.