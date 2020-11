Approvato il progetto esecutivo di ricostruzione del ponte di Gaby

"In un momento di difficoltà per tutta la vallata sono fondamentali sia gli interventi che oggi abbiamo approvato, sia la velocità con i quali l’Amministrazione si sta muovendo". L'assessore regionale ai lavori pubblici, Carlo Marzi, commenta l'approvazione del progetto che prevede la realizzazione di un ponte in calcestruzzo armato, con travi prefabbricate, di luce pari a 18 metri, completo di due marciapiedi che daranno continuità ai percorsi pedonali; è, inoltre, previsto il ripristino di tutte le reti dei sotto servizi.

L’intervento prevede, altresì, la ricostruzione degli argini e del fondo dell’alveo del torrente Niel, danneggiati durante l’evento alluvionale, oltre che il ripristino dei luoghi interessati dalla variante provvisoria realizzata in somma urgenza, per consentire il collegamento con i comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité.

L’investimento complessivo è pari a 930 mila euro e i lavori, con un costo a base d’asta di 665 mila euro, saranno avviati già quest’ inverno immediatamente dopo il completamento delle procedure di affidamento.

Al fine di ottimizzare i tempi di realizzazione, sono già in corso i lavori per la costruzione di una berlinese con micropali, necessaria per garantire gli sbancamenti, già previsti nelle prossime settimane, al fine di realizzare le fondazioni delle spalle del ponte