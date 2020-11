Erasmus+ Dico+ : Deux journées de réunion transnationale pour organiser les initiatives de dissémination de Rennes et de Cordoue en 2021

Au cours des deux journées, les partenaires du consortium européen ont travaillé à l’organisation de deux événements de dissémination des résultats du projet, qui auront lieu à Rennes, en janvier 2021, et à Cordoue, en juillet 2021. Ils ont également discuté du squelette d’un cours de formation sur l’apprentissage coopératif pour les enseignants, qui prend appui sur les résultats des études de cas effectuées dans les écoles qui participent à l’expérimentation.

Le projet DICO+ s'attèle à développer les pratiques de travail coopératif entre élèves qui permettent d’apprendre ensemble et de se préparer à la coopération professionnelle et citoyenne. Il a aussi l’ambition de former les enseignants pour les aider à adopter des pratiques innovantes de formation coopératives, elles-mêmes au service d’une plus grande inclusion sociale et d’une diminution du décrochage scolaire.

Le consortium européen est composé de l’INSPE de Bretagne (France), coordonnateur du projet, l’INSPE de Normandie (France), l’Inspectoratul Scolar Judetean Botosani (Roumanie), la Région Autonome de la Vallée d’Aoste - Assessorat de l’Éducation, de l’Université, des Politiques de la jeunesse, des Affaire européennes et des Sociétés à participation régionale (Italie), Interprimair (Pays-Bas), Neumann Janos Egyetem (Hongrie), Lietuvos Edukologijos Universitetas (Lituanie) et l’Universidad de Cordoba (Espagne).

Quatre classes d’école secondaire du premier degré des établissements scolaires Unité des communes valdôtaines Mont-Rose A de Pont Saint-Martin, Luigi Barone de Verrès et San Francesco d’Aoste participent à l’expérimentation d’études de cas.