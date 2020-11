L'UniVdA celebra Gianni Rodari e si presenta al Salone dello studente

Stand virtuali, workshop di orientamento e molto altro, dedicati a studenti, docenti e famiglie.

L’Università della Valle d’Aosta partecipa al Salone dello studente 2020, edizione Piemonte Valle d’Aosta, con uno stand virtuale aperto al pubblico dalle 10,30 alle 13 e dalle 15 alle 17 da lunedì 16 a giovedì 19 novembre.

Inoltre presenta due webinar: “Univda al centro dell’Europa” martedì 17 novembre e “Presentazione dell’offerta formativa” giovedì 19 novembre, alle ore 15.

Le registrazioni dei due webinar e il materiale informativo saranno disponibili sul sito del Salone dello studente fino al 22 novembre compreso.

'Gianni Rodari. Nel centenario della nascita' è invece il tema della conferenza organizatta dall'UniVdA che si inserisce nella rassegna “Conversazioni in biblioteca” e si prefigge di celebrare il centenario della nascita dello scrittore Gianni Rodari e di offrire uno sguardo nazionale e internazionale sulla diffusione delle sue opere e sulla sua fama di autore di libri per l’infanzia, senza tralasciare un’attenzione sulla loro proiezione in altri ambiti artistici: cinema, musica, danza.

