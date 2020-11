Aosta: Oss comunali incluse nei fondi per dipendenti in prima linea contro il coronavirus

Il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, si è letto le carte e ora la Giunta comunale ha deliberato l'inserimento delle cinque Operatrici socio-sanitarie-Oss dell'Amministrazione aostana nella ripartizione dei circa 25 mila euro prelevati mesi or sono dal Fondo produttività a integrazione del sostegno regionale e destinati al personale pubblico socio sanitario e amministrativo che ha lavorato in presenza nei mesi di marzo e aprile scorsi.

In un primo momento le Oss municipali erano state incomprensibilmente escluse dal provvedimento; l'utilizzo dei fondi incentivanti era stato sollecitato dal sindacato Savt il cui rappresentante della categoria Funzione pubblica, Mauro Cretier, aveva annunciato l'apertura di una vertenza contro il Comune di Aosta per condotta antisindacale, nella speranza di riuscire a 'recuperare' la situazione e far inserire le Oss nella ripartizione della somma 'premio'.

Le Oss comunali sono le dipendenti che hanno fatto doppi turni durante i mesi della prima ondata di pandemia e hanno rischiato maggiormente di ammalarsi di Covid-19, la loro tutela era stata inserita nella contrattazione sui fondi incentivanti e finalmente, dopo un confronto con la nuova Amministrazione Nuti, i compensi potranno arrivare.