Aosta: Torna l'illuminazione in Viale della Pace

La messa in opera si articola in una serie di attività di manutenzione straordinaria volte ad eliminare le criticità e i malfunzionamenti emersi nel corso del tempo, riconducibili per lo più alla vetustà delle linee e dei sostegni e al progressivo deterioramento dell’insieme delle dotazioni.

E’ prevista la sostituzione dei corpi illuminanti con elementi a led e dei 38 pali di sostegno, nonché il ripristino delle linee elettriche, il recupero delle protezioni meccaniche ed elettriche, previa pulizia dei condotti mediante l’utilizzo di uno scovolo, comprensiva della rimozione di eventuale materiale occludente. Infine, si procederà alla revisione del quadro di alimentazione esistente alle operazioni di collaudo, in corso d’opera e finale.

Le prime operazioni a essere eseguite saranno i lavori di scovolatura delle tubazioni elettriche degli impianti che,da un lato, implicheranno l’occupazione degli stalli di sosta del viale fino all’11 novembre (con l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada e il limite massimo di velocità nelle corsie a 20 Km/h) e, dall’altro, richiederanno l’attivazione di un cosiddetto “fuoriservizio”, cioè l’interruzione dell’illuminazione pubblica per un periodo di tre giorni.

Un’ulteriore interruzione di circa cinque giorni si renderà necessaria nelle prossime settimane all’atto dei lavori di sostituzione dei pali. Commenta l’assessore ai Lavori pubblici, competente in materia di Illuminazione pubblica, Corrado Cometto: «Si tratta di un intervento particolarmente atteso da residenti e commercianti della zona che contribuirà a rendere più sicuro e attraente uno degli storici viali alberati del centro cittadino. Confidiamo che l’esecuzione possa procedere speditamente, arrecando il minore disagio possibile alla popolazione».