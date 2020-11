Assessore Guichardaz, 'interventi urgenti a sostegno commercio ma occorre stima a lungo termine'

"Siamo consapevoli della crisi del commercio, soprattutto di vicinato, che colpisce da tempo non solo la Valle d'Aosta: la crisi del 2008, la liberalizzazione del mercato, l'e-commerce sono tra i fattori che ne hanno aggravato gli effetti".

Lo ha detto nell'aula del Consiglio Valle l'assessore regionale al Turismo e Commercio, Jean-Pierre Guichardaz, rispondendo a un'interpellanza del consigliere regionale Christian Ganis (Lega VdA), che ha chiesto di conoscere "le misure attualmente poste in atto per individuare gli scenari prossimi e se vi sia l'intenzione di predisporre un piano strategico di azioni, con quali modalità di approccio e quali tempistiche".

Con la crisi economica amplificata dal Covid-19, secondo Guichardaz oggi sono due gli indirizzi strategici da perseguire: "nel breve termine occorre individuare soluzioni di natura emergenziale, a medio e lungo termine soluzioni di natura strutturale".

Riguardo al breve termine, "è già stata avviata una stima delle risorse messe a disposizione dalle leggi regionali n. 5 e n. 8 del 2020 e non utilizzate. Per un eventuale riutilizzo si cercherà anche di adottare strumenti mirati al sostegno delle attività maggiormente colpite dall'epidemia, ossia i comparti turistico-ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande, intervenendo con la riduzione dei costi fissi, con il ristoro per la diminuzione degli introiti, con il sostegno rischi ai fondi delle Confidi, con le concessioni di bonus alle imprese a cui saranno imposte limitazioni o chiusure, con il sostegno al reddito, con contributi per le locazioni".

Sul medio e lungo periodo, per contrastare la crisi strutturale "bisognerà aspettare la fine dell'emergenza sanitaria per concertare e individuare con tutti i portatori di interesse e compatibilmente con le risorse di bilancio, iniziative fiscali, finanziarie, formative per garantire la sopravvivenza del commercio di vicinato. Propositi inseriti nel Programma di Legislatura e sui quali abbiamo intenzione di lavorare".