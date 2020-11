Usl stipula incarichi con 10 medici per meglio combattere il Covid-19

Per integrare e potenziare il personale medico attualmente impegnato sul fronte della grave emergenza epidemiologica da Covid 19, l'Usl VdA ha stipulato incarichi in regime di libera professione con otto medici neo laureati, un medico specializzando ed un medico in quiescenza.

Inoltre, l'azienda sanitaria comunica che il concorso per personale infermieristico, concluso nel mese di settembre, ha consentito la stabilizzazione di 44 infermieri e di assumere, "ex novo", 22 operatori che hanno già confermato la propria disponibilità e che prenderanno servizio a tempo indeterminato tra la metà del mese di novembre e i primi giorni di dicembre. Infine in una nota l'Usl "specifica che continuano a lavorare 60 infermieri con contratto di somministrazione e a giorni saranno assunti anche 5 infermieri che hanno conseguito la Laurea a fine ottobre, presso il Corso di Laurea in infermieristica della Valle d'Aosta".

"Prosegue incessantemente l'importante attività della Struttura sviluppo risorse umane di reclutamento del personale per affrontare l'emergenza in corso - spiega il direttore amministrativo dell'Azienda Usl, Marco Ottonello - che si aggiunge all'espletamento dei concorsi ordinari per l'assunzione di personale sanitario di cui si darà conto con successive comunicazione".