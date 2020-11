Courmayeur: Seggio volante per gli elettori in quarantena Covid

Gli elettori di Courmayeur positivi al coronavirus e in isolamento domiciliare e coloro che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 potranno votare a domicilio.

E' quanto previsto in occasione dell'elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale in calendario domenica 8 novembre. Il voto sarà raccolto durante l'orario di apertura delle urne (dalle ore 7 alle 23) dal seggio 'volante' della prima sezione, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore, designato a sorte.

Accompagnati da operatori della Protezione civile, i membri del seggio saranno dotati di dispositivi di protezione individuale e formati al loro corretto utilizzo. Entro giovedì 5 novembre l'elettore deve far pervenire al commissario del Comune, con modalità anche telematiche (invio e-mail con allegata copia del documento d'identità), una dichiarazione in cui attesta la volontà di esprimere il proprio voto presso il domicilio sul territorio del Comune di Courmayeur, indicando con precisione l'indirizzo completo e un recapito telefonico.

Deve anche trasmettere un certificato, rilasciato dalla direzione della struttura complessa dell'Usl Igiene e Sanità non prima del 25 ottobre 2020 (14/o giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare, quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19.

La richiesta del certificato deve essere fatta esclusivamente via e-mail all'indirizzo igiene.pubblica@ausl.vda.it e il successivo invio del documento rilasciato avverrà sempre via posta elettronica.