Da Legambiente il contest 'Tutto torna' per sensibilizzare sulla sostenibilità ambientale

Promosso da Legambiente in occasione della Giornata Mondiale contro l’incenerimento dei rifiuti, il progetto ECCO (Economie Circolari di COmunità), promosso da Legambiente e finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, lancia il contest 'Tutto torna. Storie circolari'.

L'iniziativa è rivolta a videomaker, fotografi e giornalisti per stimolare e promuovere una rinnovata consapevolezza sulla sostenibilità ambientale legata a nuovi modelli produttivi, e sui benefici per l’ambiente e la società che derivano da processi di transizione circolare. Il concorso di merito si chiuderà il 31 dicembre e da oggi fino alla scadenza i partecipanti potranno iscriversi e inviare il loro materiale seguendo le istruzioni sul sito www.economiecircolari.eu.

La partecipazione implica l’accettazione del regolamento e la firma della liberatoria per l’uso delle opere, scaricabili dal sito.

I partecipanti al concorso sono invitati a documentare e raccontare attraverso immagini, video e articoli storie virtuose di economia circolare, evidenziando l’impatto che questa può produrre sull’ambiente, sull’economia, sui singoli individui. Per documentarsi maggiormente sui temi e sui valori del progetto invitiamo i partecipanti a visitare il sito web del progetto ECCO.

Ogni partecipante potrà inviare al massimo tre lavori appartenenti ad un’unica categoria (articoli, video e foto) unitamente alla scheda di iscrizione e alla liberatoria, debitamente compilate e firmate. Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali, brevi video da realizzare mediante tutte le tecniche di produzione tra le quali: animazione, documentario, sperimentale o di lavoro ibrido della durata massima di due minuti, e articoli in forma di reportage scritto o di graphic journalism, per un minimo di 3000 battute e un massimo di 9000.

Tutti i materiali devono essere inediti, pena l’esclusione dal concorso. I file di grandi dimensioni potranno essere trasmessi con WeTransfer. Ogni lavoro dovrà essere accompagnato dalle seguenti informazioni:

a) titolo;

b) breve relazione descrittiva che indichi il percorso ideativo e gli intenti comunicativi che hanno ispirato gli autori;

c) località e data.

I tre lavori migliori, uno per ogni categoria di appartenenza, riceveranno il medesimo premio che consiste in un computer portatile rigenerato Lenovo ThinkPad L470, un voucher per un soggiorno di due persone con pensione completa della durata di due notti da trascorrere in una sede CEA a scelta fra cinque strutture selezionate (con libera partecipazione a percorsi esperienziali tra cui escursioni, visite guidate, ingressi a musei e tour enogastronomici), e un abbonamento annuale al mensile La Nuova Ecologia.

Inoltre, i 10 lavori migliori saranno pubblicati sul sito internet di progetto e sui relativi social media. La giuria, che sarà composta da un rappresentante del progetto ECCO e da fotografi, videomaker e giornalisti professionisti, valuterà i lavori ricevuti in base a qualità, originalità e creatività, aderenza al tema dell’economia circolare e agli obiettivi del progetto ECCO, e produrrà una graduatoria di merito che sarà pubblicata sul sito del progetto entro il 15 gennaio 2021.