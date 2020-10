Aosta: Luca Tonino eletto Presidente del Consiglio comunale di Aosta

"Guarderò agli interessi generali, soprattutto in questo momento complesso, cercherò di non deludervi". Si è rivolto così ai colleghi consiglieri Luca Tonino (Progetto civico progressista-Pcp) eletto oggi presidente del Consiglio comunale di Aosta con 19 voti.

Oggi, durante i lavori in videoconferenza (foto a lato) della prima Assemblea cittadina della nuova Legislatura, la minoranza aveva presentato in modo condiviso l'ex sindaco di Aosta Bruno Giordano (Lega), che ha ottenuto otto preferenze.

"Un'apertura da parte della maggioranza non sarebbe stata per niente sgradita, da un certo punto di vista abbiamo perso tutti. Due persone su dieci hanno scelto me, 2,2 hanno scelto lei", ha detto Giovanni Girardini (Rinascimento Valle d'Aosta) rivolgendosi al sindaco, Gianni Nuti, prima della votazione, ricordando l'esito del ballottaggio. "Per questo noi abbiamo sperato in questi giorni - ha aggiunto - di essere coinvolti in alcuni ruoli, non è un non riconoscere di non aver vinto appieno. Proponiamo Bruno Giordano per le competenze che riteniamo abbia".

Vicepresidente designato dalla minoranza è stato eletto Renato Favre (FI) politico di esperienza già amministratore nell'esecutivo del capoluogo e presidente del Consiglio comunale negli anni dal 1990 al 2010