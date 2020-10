Aosta: Prorogati contrassegni Ztl fino al prossimo 31 marzo

Considerato il peggioramento del quadro epidemiologico in atto, che sconsiglia fortemente la creazione di occasioni di potenziale assembramento, al fine di evitare l’afflusso dei cittadini allo sportello 'Sosta e mobilità' dell’Aps nella sede di 'amicoinComune” per le operazioni di rinnovo dei contrassegni Ztl da eseguire entro fine novembre, l’Amministrazione comunale di Aosta proroga la validità degli stessi fino al 31 marzo 2021.



"Si ricorda che temporaneamente lo Sportello amicoinComune – 'Sosta e Mobilità' è aperto al pubblico - si legge in una nota del Comune - esclusivamente previo appuntamento, dalle ore 8,30 alle ore 12 dal lunedì al venerdì.

È, inoltre, contattabile tramite posta elettronica, dalle ore 8, 30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì agli indirizzi e-mail: ztl@aps.aosta.it; PEC: ztl@pec.aps.aosta.it . Per quanto riguarda il contatto telefonico, è disponibile il numero di telefonia mobile 328-5789260.



Inoltre, sempre nell’ottica di disincentivare l’affluenza allo sportello, "si ricorda che, sia per quanto riguarda il rinnovo dei contrassegni Ztl sia per il pagamento delle contravvenzioni comminate dalla Polizia Locale, è possibile utilizzare la modalità telematica attraverso la piattaforma PagoPA.".