Aosta: Annullato il Marché Vert Noel 2020/21

Com'era più che prevedibile, l'edizione 2020/2021 del Marché Vert Noel, la kermesse turistico commerciale più nota e importante dell'inverno aostano, non ci sarà.

"Alla luce del continuo peggioramento del quadro epidemiologico in atto legato al Covid-19 - si legge in una nota diffusa dal Comune di Aosta - e a seguito della pubblicazione del Dpcm del 24 ottobre che inasprisce, tra l’altro, limitazioni e divieti per eventi e manifestazioni", nonché considerati "i successivi approfondimenti compiuti con gli organi preposti a garantire l’ordine e la sicurezza pubblici", l’Amministrazione comunale, sentiti anche i partner della manifestazione, ha preso atto che l’organizzazione del prossimo Marché Vert Noel all’interno dell’Area del Teatro Romano, come deliberato lo scorso 2 ottobre, "non è più praticabile".

Al contempo, è stato anche deciso che, al fine di salvaguardare la stagione turistica invernale, "si lavori nei prossimi giorni per provare a realizzare un nuovo evento in una sede in via di individuazione" che nel rispetto dei protocolli di sicurezza sia in grado "di tutelare gli interessi del tessuto economico e commerciale cittadino qualora, al termine del periodo di vigenza del Dpcm, migliorate condizioni sanitarie lo consentano".