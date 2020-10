Speranza Girod confermata presidente Unité Communes Mont-Rose

La sindaca di Fontainemore, Speranza Girod e il primo cittadino di Donnas, Amedeo Follioley, sono stati riconfermati rispettivamente presidente e vicepresidente dalla giunta dell'Unité des communes valdotaine Mont Rose.

"In questo momento - ha spiegato Girod all'Ansa - ci concentriamo sulla gestione della pandemia e ci occupiamo di quanto iniziato nella scorsa legislatura, come il progetto 'Aree interne', di cui siamo capofila anche per le Unités des communes Evancon e Walser, il cantiere del depuratore per Pont-Saint-Martin, Donnas, Hone e Bard, la gestione dei nidi di Hone, affidato a una cooperativa, e quello di Pont-Saint-Martin, dove lavorano dipendenti dell'Unité".