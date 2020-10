Aosta: Il Covid ha messo in ginocchio l'economia cittadina

Secondo uno studio realizzato da Cerved per l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, Aosta è tra le città italiane che registreranno le perdite di fatturato più consistenti a causa della pandemia.

La flessione sarà del 14,5% in rapporto al 2019, in base ai dati dello studio in cui si monitora l'andamento di oltre 1.600 settori produttivi e circa 730.000 imprese e si quantifica l'impatto del Covid19 sul tessuto produttivo delle 93 città medie italiane in base a due scenari: uno soft di graduale e costante ripresa dell'economia dal secondo semestre 2020 e uno hard di persistenza della situazione emergenziale.

Secondo la ricerca, la perdita per il capoluogo valdostana sarà tra 924 milioni e 1,18 miliardi di euro.