De retour le Café littéraire à l'Alliance Française

Le Café littéraire de l'Alliance française de la Vallée d'Aoste est de retour au siège d'Aoste le vendredi 23 octobre à 17h30. Les lecteurs se pencheront sur les romans Le Quatrième Mur de Sorj Chalandon et Marx et la poupée de Maryam Madjidi. La quatrième mur est considéré comme un roman qui propose une réflexion sur la guerre au Lyban mais en général aussi, et sur le mécanisme universel qui pousse l'individu à entrer en guerre.

L'œuvre montre également au lecteur l'enfermement d'un personnage dans une guerre qui le fascine et ainsi ce roman traite également des conséquences psychologiques de la guerre sur l'individu. L'autrice de Marx et la poupée réussit grâce à une écriture sensible, pleine de poésie, avec aussi une pointe d'humour à raconter l'exil, la tristesse du déracinement mais aussi la reconstruction et la réconciliation avec soi-même.

Depuis le ventre de sa mère, Maryam vit de front les premières heures de la révolution iranienne. Six ans plus tard, elle rejoint avec sa mère son père en exil à Paris. (ANSA)