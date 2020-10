Aosta: T*Danse Festival, lunedì alla Cittadella in scena Marco Chenevier

Per ragioni indipendenti dall'organizzazione, lo spettacolo Beds Are Burning” di Anna Mikula e Paxer Urbanowicz previsto la sera di lunedì 19, e martedì 20 ottobre alla Cittadella dei Giovani di Aosta nell’ambito di T*Danse-Festival Internazionale della Nuova Danza di Aosta, è stato annullato e verrà sostituito con una performance di Marco Chenevier, Alessia Pinto ed Elena Pisu.

Resta invariato il programma della giornata, per quanto riguarda gli altri due appuntamenti del Festival: la “Talk Lecture – Il corpo dell’universo virtuale: la danza interattiva” con Ariella Vidach e e Claudio Prati presso la Biblioteca regionale (ingresso su prenotazione) alle 10.30, e lo spettacolo “VOXsolo” degli stessi Vidach e Prati nel Teatro della Cittadella dei Giovani alle ore 20.00 (in replica martedì 20 ottobre).

La direzione artistica di T*Danse e la Cittadella dei Giovani di Aosta rassicurano gli spettatori sulle misure di sicurezza che saranno adottate durante tutto il festival per prevenire la diffusione del Covid-19: "La quinta edizione di T*Danse, come dichiarato in conferenza stampa, è un 'festival di resistenza', e lo faremo in totale sicurezza e negli orari previsti: la serata di T*Danse inizierà puntuale alle 20 e si concluderà non più tardi delle 21,15. Invitiamo caldamente gli spettatori a prediligere l'acquisto dei biglietti online e di arrivare comunque con largo anticipo in Cittadella, soprattutto nel caso in cui, impossibilitati ad acquistare online i biglietti degli spettacoli, si voglia procedere all'acquisto fisicamente, in biglietteria".