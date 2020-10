Tentate truffe da falsi operatori Usl

Piovono segnalazioni di valdostani in merito a sedicenti operatori che chiedono di fornire dati personali e informazioni sulla salute e che invitano i cittadini a recarsi in ospedale pe reseguire non meglio specificati “test diagnostici”.

Al riguardo l’Usl sottolinea che tali azioni "non sono in alcun modo riferibili alle modalità operative dell’Azienda sanitaria" e che, in casi come quelli egnalati come in altri analoghi, "certamente si tratta di tentativi di raggiro o di truffa".

L’Azienda Usl comunica che "non è in atto alcuna campagna di test a campione sulla popolazione" e consiglia di prestare la massima attenzione edeventualmente di segnalare il fatto alle Forze dell’Ordine.