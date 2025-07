Diritto di recesso: ecco cosa prevede il Codice del Consumo

Se hai effettuato un acquisto a distanza (ad esempio su internet o al telefono), oppure in occasione di una vendita fuori dai locali commerciali del venditore (ad esempio al tuo domicilio), la legge prevede che tu possa ripensarci senza alcuna perdita economica. Si tratta di un’eccezione alla regola generale per cui, una volta stipulato un contratto, questo rimane vincolante per le parti.

Che differenza c’è rispetto agli acquisti in negozio?

Di regola, per gli acquisti effettuati presso i locali del venditore non è possibile esercitare il recesso, restituire il bene ed ottenere la restituzione del prezzo pagato. È possibile che anche per tali acquisti il venditore consenta il reso del prodotto entro un certo periodo di tempo e senza costi aggiuntivi, ma si tratta di una facoltà discrezionale, che non sempre viene concessa.

Nel caso di acquisti a distanza o effettuati fuori dai locali del venditore, il Codice del Consumo riconosce invece al consumatore un periodo di 14 giorni per ripensare al proprio acquisto e recedere.

Perché questa differenza?

Perché gli acquisti online, al telefono o presso il domicilio sono spesso effettuati senza una reale consapevolezza, magari a causa dell’insistenza del venditore, della fretta oppure della mancanza (o dell’eccesso) di informazioni commerciali sul prodotto.

Per questa ragione il consumatore ha 14 giorni per recedere da:

un contratto a distanza (es. acquisto online);

un contratto negoziato fuori dai locali commerciali (es. a domicilio o per strada).

Quando decorrono i 14 giorni?

Nei contratti di servizi: dalla conclusione del contratto.

Nei contratti di vendita: dalla consegna del bene.

Esiste un obbligo di informazione sul diritto di recesso?

Certo! Il professionista è tenuto a informarti del diritto di recesso in maniera chiara e comprensibile.

Ad esempio, negli acquisti online, l’informativa deve essere presente sul sito e nelle condizioni di acquisto.

Se il professionista non informa correttamente, il periodo di recesso si estende fino a 12 mesi e 14 giorni.

Se vuoi restituire il bene entro i 14 giorni, devi comunicarlo in forma scritta prima della scadenza del termine.

Clicca qui per visualizzare un fac-simile di modulo che puoi utilizzare per comunicare il recesso.

Quali sono le conseguenze del recesso?

Entro 14 giorni dal momento in cui il professionista ha conoscenza del tuo recesso, egli è tenuto a:

rimborsarti tutti i pagamenti effettuati, comprese le spese di consegna del prodotto;

utilizzare lo stesso mezzo di pagamento da te usato;

escludere eventuali costi aggiuntivi solo se hai scelto una modalità di consegna più costosa rispetto a quella ordinaria.

⚠️ Attenzione: i beni acquistati vanno restituiti, secondo le indicazioni del professionista, entro 14 giorni dalla comunicazione del recesso.

I costi di spedizione per la restituzione sono a carico del consumatore, salvo che:

il professionista abbia deciso di farsene carico;

oppure non abbia informato il consumatore su tali costi.

Il professionista può escludere il diritto di recesso?

No. È nulla qualsiasi clausola che escluda o limiti il diritto di recesso previsto dalla legge, così come qualsiasi clausola che limiti o escluda il rimborso delle spese sostenute dal consumatore.

Quando è escluso il diritto di recesso?

Il Codice del Consumo prevede alcune eccezioni, tra cui:

contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio;

fornitura di beni confezionati su misura o personalizzati;

beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;

beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o sanitari e sono stati aperti dopo la consegna;

registrazioni audio/video o software sigillati che sono stati aperti;

contenuti digitali forniti su supporto non materiale (es. software da scaricare).

Contatti FEDERCONSUMATORI VDA - APS

📍 Via L. Binel, 24 – 11100 Aosta

📞 Tel. 0165/27.16.83 – Fax 0165/27.16.99 – Cell. 335/61.27.150

🌐 www.federconsumatorivda.it

📧 federconsumatori@cgil.vda.it