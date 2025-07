Saint-NIcolas: nuovamente operativo l’ufficio postale Polis

È di nuovo operativo, dopo un periodo di chiusura per lavori, l’ufficio postale di Saint-Nicolas. Una buona notizia per i residenti di questo piccolo ma attivo comune di montagna, che potranno tornare a usufruire del servizio con una novità importante: la trasformazione dello sportello in un Ufficio Polis.

L’intervento rientra nel progetto nazionale “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, lanciato da Poste Italiane con l’obiettivo di portare nei comuni sotto i 15mila abitanti non solo un servizio postale moderno ed efficiente, ma anche uno sportello di prossimità per accedere ai principali servizi della Pubblica Amministrazione. Una strategia pensata per contrastare lo spopolamento e il progressivo svuotamento delle aree interne, favorendo la coesione economica, sociale e territoriale.

A Saint-Nicolas i lavori hanno riguardato una ristrutturazione completa degli ambienti: tinteggiatura, nuovi arredi, illuminazione a LED a basso impatto energetico e un rinnovamento generale degli spazi per accogliere i cittadini in un ambiente più funzionale e accogliente.

Oltre ai classici servizi postali, finanziari e assicurativi, l’ufficio offrirà anche servizi INPS, certificazioni anagrafiche e pratiche digitali, che potranno essere gestite direttamente allo sportello. Una semplificazione concreta per chi vive in zone montane, dove spesso anche un semplice documento può richiedere lunghi spostamenti.

Lo sportello, situato in Frazione Fossaz Dessus 26, sarà aperto nei consueti giorni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8.20 alle 13.45. Un presidio di servizio che torna a disposizione della comunità, rafforzando la presenza dello Stato dove serve di più.

Poste Italiane rivendica così il suo ruolo non solo economico ma anche sociale, andando in netta controtendenza rispetto alla logica dei tagli e delle chiusure nei territori periferici. Dopo il via libera della Commissione Europea alla fine del 2022, il progetto Polis ha già preso forma in oltre 4.870 comuni italiani e punta a raggiungere quota 7.000 entro il 2026. Anche Saint-Nicolas è ora parte di questa nuova rete, che unisce innovazione e vicinanza ai cittadini.