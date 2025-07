Ripristino pavimentazione sulla Statale 26 in direzione della VDA tra Pre-Saint-Didier e Courmayeur

Anas ha avviato il ripristino della pavimentazione lungo la strada statale 26 dir “della Valle d’Aosta” tra Pré-Saint-Didier e Courmayeur.

Per consentire l’esecuzione dei lavori - mitigando il più possibile eventuali disaggi alla circolazione - è in vigore il restringimento di carreggiata che garantisce la continuità dei flussi di traffico in entrambe le direzioni. L’attivazione del senso unico alternato è prevista lungo alcuni tratti localizzati, in particolare all’altezza di rotatorie e gallerie.

Le lavorazioni sono eseguite nella fascia oraria 7:00 – 18:30, esclusi festivi e prefestivi.

Il completamento di questa prima fase di interventi è previsto entro giovedì 7 agosto. Le lavorazioni riprenderanno il 2 settembre, dopo il picco degli spostamenti per l’esodo estivo, in concomitanza con l’avvio dei lavori di manutenzione già programmati dal gestore del Traforo del Monte Bianco.

