Frontale sulla statale 27, traffico bloccato dopo il bivio per Allein

Due vetture, entrambe con targa straniera, si sono scontrate frontalmente poco dopo il bivio per Allein, in un tratto di strada che, specie in estate, si popola di turisti in salita e in discesa dalla Valle del Gran San Bernardo.

A intervenire per primi, come spesso accade, sono stati i Vigili del Fuoco della prima partenza di Aosta. Con rapidità e sangue freddo hanno raggiunto il luogo dell’incidente, trovandosi davanti una scena complessa, tra lamiere contorte e veicoli di traverso sulla carreggiata. L’intervento si è concentrato sulla messa in sicurezza dei mezzi e dell’intero scenario, con l’obiettivo prioritario di evitare il rischio d’incendi e di facilitare il lavoro degli operatori sanitari.

La viabilità è stata temporaneamente interrotta. Le auto in fila sono rimaste ferme per oltre un’ora, con i conducenti scesi a bordo strada a scambiarsi commenti e supposizioni su quanto accaduto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma l’impatto è stato violento, segno che almeno uno dei due veicoli potrebbe aver invaso la corsia opposta.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e per regolare la circolazione una volta ultimati i soccorsi. L’episodio riaccende l’attenzione sulla pericolosità di alcune tratte della statale 27, dove l’eccesso di fiducia o la distrazione possono trasformare in un attimo un normale viaggio in un dramma sfiorato.