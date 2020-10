Lutto nella famiglia del ciclismo, è morto Leandro Voyat

Il Direttivo del Comitato valdostano della Federazione ciclistica italiana e l’intero mondo delle due ruote della nostra regione si stringe intorno a Mirko Voyat, vice presidente del Comitato stesso, per la perdita del padre, Leandro Voyat, deceduto ieri giovedì 15 ottobre.



“A nome del Direttivo e mio personale – commenta Francesca Pellizzer - a Mirko le più sentite condoglianze per il lutto che ha colpito la sua famiglia. Siamo certi che la vicinanza dei suoi cari e di tutto il movimento ciclistico valdostano sarà in qualche maniera lenire il suo profondo dolore per la scomparsa dell’amato genitore”.



Le esequie di Leandro Voyat, che lascia la moglie e due figli, saranno celebrate in forma privata sabato 17 ottobre a Fénis.