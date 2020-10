L'ospedale Parini corre per aprire reparto Covid in queste ore

Sono avviate le misure della Usl valdostana per fronteggiare l'emergenza Coronavirus che di giorno in giorno assume rilevanza preoccupante.

Oggi l'ospedale Parini di Aosta ha dato infatti il via alla 'Fase 1' (livello giallo) del piano operativo. "Abbiamo dato corso al trasferimento dei pazienti di Neurologia in Chirurgia vascolare, per creare il reparto Covid-1 in aggiunta al Covid-0", spiega il commissario dell'Usl valdostana, Angelo Pescarmona.

Essendo stata superata la quota di sette pazienti a fronte di 15 posti disponibili nel reparto Covid malattie infettive, non sarebbe infatti più stato possibile garantire il 60% di letti liberi previsti dalla normativa ministeriale per prevenire possibili picchi di ricoveri.

I posti letto complessivi nei due reparti sono ora 32. Il piano dell'Usl si declina in cinque fasi, con altrettanti possibili reparti Covid (dal numero 0 al 4) a seconda del numero di ricoverati.