Observatoire VdA, trois soirées consacrées à la planète Mars

A l'occasion de la huitième édition de la Semaine de la Planète Terre, l'Observatoire Astronomique de la Région Autonome Vallée d'Aoste propose trois soirées spéciales dédiées à la planète Mars lorsqu'elle sera dans les meilleures conditions d'observation pour 2020. Rendez-vous les 13, 14 et 15 Octobre de 21h à 23h à Saint-Barthélemy au lieu-dit Lignan , commune de Nus. La planète Mars est considérée comme le monde extraterrestre par définition. De nombreuses et importantes recherches lui ont été consacrées.

En retraçant les étapes de l'étude de la planète Mars sous la direction d'un chercheur scientifique, les visiteurs observeront le ciel à l'œil nu et au télescope dans le premier Starlight Stellar Park d'Italie. Ils vont découvrir pourquoi l'exploration de Mars nous aide à comprendre l'histoire de la Terre et de la vie qui y est hébergée. En cas de mauvais temps qui empêche les observations, l'initiative est confirmée. Sera proposé le spectacle au Planétarium Le Système Solaire, dédié au passé, au présent et à l'avenir du Soleil et des planètes qui orbitent autour de lui, dont la Terre et Mars.

L'événement spécial, réservation obligatoire, est présenté en collaboration avec le groupe UNICAMEarth de l'École des sciences et technologies - Section de géologie de l'Université de Camerino. (ANSA).