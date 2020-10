"Creators - The past", conto alla rovescia per il lancio. Tanta attesa anche in Valle d'Aosta

Mancano ormai soltanto 3 giorni alla prima in tutta Italia del colossal Made in Piemonte "Creators - The Past". Tanta è l'attesa nel Biellese, dove sono state girate numerose scene, ma altrettanta è l'emozione per la proiezione in Valle d'Aosta, più precisamente al multisala Cinelandia di Aosta.

Così come il Biellese ed altri territori del Piemonte, la nostra ha ospitato alcune scene del film, girate in altrettanti suggestivi luoghi tra cui il Castel Savoia di Gressoney e il forte di Verres.