Al via 'Welcome matricole' all'UniVdA

Per chi si è appena iscritto all’Università della Valle d’Aosta e desideri orientarsi al meglio nel nuovo contesto di studi, l'ateneo valdostano ha ideato il punto di incontro 'Welcome matricole', accoglienza informativa per i neo studenti.

Saranno Accolti nei primi giorni di lezione:

Matricole di Scienze e tecniche psicologiche – Lunedì 5 ottobre, dalle 10 alle 11 presso la sede della Cittadella dei Giovani, via Garibaldi 7, Aosta.

Matricole Scienze dell’economia e della gestione aziendale – Lunedì 5 ottobre, dalle 10:30 alle 11:30 presso la sede di Loc. Le Grand Chemin 181, Saint-Christophe.

Matricole di Scienze della formazione primaria – Lunedì 5 ottobre, dalle 10:30 alle 11:30 presso la sede di Strada Cappuccini, Aosta.

Matricole di Economia e politiche del territorio e dell’impresa – Martedì 6 ottobre, dalle ore 10:30 alle 11:30 presso la sede di Loc. Le Grand Chemin 181, Saint-Christophe.

Matricole di Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo – Lunedì 12 ottobre, dalle ore 13:30 alle ore 14:30 presso la sede della Cittadella dei Giovani, via Garibaldi 7, Aosta.

Matricole di Scienze politiche e delle relazioni internazionali – Giovedì 15 ottobre , dalle ore 11 alle 12 presso la sede di Strada Cappuccini, Aosta.