CORDOGLIO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL GOVERNO VALDOSTANO E CELVA PER LA MORTE DEL VIGILE DEL FUOCO VOLONTARIO DI ARNAD RINALDO CHALLANCIN

Il volontario del distaccamento di Arnad stava intervenendo sulla Statale 26, al confine fra Bard e Arnad, per ripulirla da un albero caduto.

Il Presidente della Regione evidenzia di aver appreso con grande dolore della terribile tragedia di questa mattina, che è costata la vita a Rinaldo Challancin, Vigile del Fuoco volontario che, insieme ai numerosi operatori del soccorso, stava intervenendo per far fronte all’emergenza in corso. Il Presidente della Regione, a nome del Governo regionale e di tutta la Regione, esprime le condoglianze e la vicinanza alla moglie e alle figlie, oltre che ai colleghi del distaccamento di Arnad.

Con grande dolore, il Dipartimento della Protezione civile esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Rinaldo Challancin, vigile del fuoco volontario, deceduto questa mattina nel corso di un intervento di soccorso nella regione Valle d'Aosta colpita in queste ore dal maltempo.



Nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari, il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, rinnova la stima e l'ammirazione per tutti coloro che quotidianamente nel nostro Paese offrono il loro impegno attraverso l'attività di volontariato, contribuendo alla tutela del territorio e soprattutto alla salvaguardia di vite umane anche a rischio della propria.

Il cordoglio del Consiglio permanente degli enti locali per la morte di Rinaldo Challancin, vigile del fuoco volontario di Arnad

Il Presidente del Cpel, a nome di tutta l'Assemblea degli enti locali, esprime il più profondo cordoglio per la morte di Rinaldo Challancin, Vice Capo distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Arnad.

La comunità dei Sindaci valdostani si stringe intorno alla famiglia, agli amici e ai colleghi di distaccamento del volontario che, la scorsa notte, durante le operazioni di messa in sicurezza della strada statale 26, al confine tra Arnad e Bard, è stato travolto dall'improvviso crollo di un albero.

Il Consiglio permanente degli enti locali esprime il proprio pieno sostegno e affetto al Sindaco di Arnad e a tutta la comunità della bassa Valle, in questo momento di profondo dolore.

E' morto durante un intervento di messa in sicurezza della strada ad Arnad Rinaldo Challancin, vigile del fuoco volontario di 53 anni. Verso le 3 della scorsa notte è intervenuto insieme ad altri volontari per liberare la strada da alcuni alberi caduti a causa del maltempo. Una volta sul posto però un'altra pianta si è sradicata, colpendo Challancin al volto e un altro vigile del fuoco volontario soltanto lievemente. La vittima era tra i promotori del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Arnad, di cui era vicecomandante. Dipendente del servizio antincendi del traforo del Monte Bianco, lascia la moglie Anna e le figlie, Stéphanie e Marzia (non Marta come riferito in un primo momento). Sull'accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Chatillon/Saint-Vincent.