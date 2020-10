Studentessa del Berard contagiata dal Covid; quattro suoi docenti continuano a insegnare in altre classi

Una studentessa è risultata positiva e ieri è scattata per lei la quarantena; quattro suoi docenti però questa mattina si sono presentati regolarmente a scuola e hanno insegnato in altre classi, senza informare gli altri studenti della sgradita circostanza e senza aver richiesto di effettuare il tampone.

E' accaduto ad Aosta, al liceo Berard temporaneamente ospitato nel prefabbricato di viale Chabod, ma l'assessora all'Istruzione uscente, Chantal Certan, precisa: "La ragazza è risultata effettivamente positiva al Covid-19 ma i quattro suoi insegnanti che hanno svolto lezione non avevavo avuto contatti con lei da almeno 48 ore, pertanto in base al protocollo sanitario per loro non sono scattate misure particolari di protezione, così come per gli altri loro studenti". Tant'è che, come appreso da fonti Usl, il Centro di emergenza Covid non è stato allertato dai vertici di istituto.

Il caso ha però allarmato i compagni di classe della giovane che sono venuti a conoscenza del contagio, così come alcuni colleghi dei quattro docenti, preoccupati anche del fatto che un'eventuale autocertificazione di negatività al Covid-19 potrebbe risultare falsa laddove si indica di non aver frequentato persone a rischio di contagio. "L'allarme è comprensibile - afferma Certan - ma ricordo che nemmeno per i familiari degli studenti che hanno avuto contatti con loro compagni contagiati il test del tampone è obbligatorio. Quello che invece mi preoccupa maggiormente è il fatto che tutte le mattine noto tanti studenti delle scuole medie superiori cittadine raggruppati davanti agli ingressi delle scuole senza indossare le mascherine e noncuranti delle norme di distanziamento: un atteggiamento fortemente a rischio soprattutto ora che il virus è tornato a fare paura".