Arrestato ricercato romeno entrato nel tunnel del Bianco senza pagare pedaggio

E' costato caro a due cittadini romeni non aver pagato il pedaggio all'ingresso del traforo del Monte Bianco dalla Francia. Una pattuglia della Polizia stradale ha atteso la vettura sul piazzale italiano del tunnel e l'ha fermata: dai controlli è emerso che il 26enne conducente era ricercato con mandato di arresto per custodia cautelare emesso dalla procura di Roma per reati contro il patrimonio.

Il giovane è stato arrestato e condotto al carcere di Brissogne, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.