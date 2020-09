Lezioni UniVdA condizionate da norme anti Covid

Come da disposizioni ministeriali, le lezioni del Primo Semestre si svolgeranno

Parte in presenza e parte online tramite la piattaforma Teams. Così, come da disposizioni ministeriali, si svolgeranno le lezioni del primo semestre all'Università della Valle d'Aosta.

"La quasi totalità delle lezioni che vengono erogate in presenza - si legge in una nota - saranno realizzate anche live streaming in sincrono".

Di seguito le prime indicazioni per ogni percorso di studio relative alle modalità in presenza fino alla fine di dicembre 2020.

Dipartimento di Scienze umane e sociali

le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’Università in Strada Cappuccini ad Aosta e presso la Cittadella dei Giovani ad Aosta.

Corso di laurea in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo

Primo anno: precorsi in presenza da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre e lezioni in presenza da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre.

Secondo anno: le disposizioni dell’Università di Chambéry saranno pubblicate appena disponibili.

Terzo anno: lezioni in presenza da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre.

Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche

Primo anno: lezioni in presenza tutti i lunedì e martedì a partire dal 5 ottobre (con sospensione dal 4 al 14 novembre).

Secondo anno: lezioni in presenza tutti i mercoledì e i seguenti giovedì: 1° ottobre, 19 novembre, 10 dicembre a partire dal 30 settembre (con sospensione dal 5 al 17 novembre).

Terzo anno: lezioni in presenza nei giorni lunedì 28 e martedì 29 settembre, venerdì 6, lunedì 16, martedì 17 e venerdì 27 novembre, venerdì 11, lunedì 14 e martedì 15 dicembre.

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria

Per tutti gli anni di corso le lezioni sono previste prevalentemente in presenza.

Laurea magistrale in Lingue e culture per la promozione delle aree montane

Primo anno: lezioni in presenza da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre.

Secondo anno: lezioni in presenza da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre.

Dipartimento di Scienze economiche politiche

Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’Università in Località Le Grand Chemin a Saint Christophe.

Corso di laurea in Scienze dell’economia e della gestione aziendale

Primo anno: lezioni in presenza lunedì e/o mercoledì a partire da lunedì 5 ottobre.

Secondo anno: lezioni in presenza martedì e/o mercoledì a partire da martedì 29 settembre.

Terzo anno: lezioni in presenza martedì e/o mercoledì a partire da martedì 29 settembre.

Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali

Primo anno: lezioni in presenza giovedì e/o venerdì a partire da giovedì 8 ottobre (con sospensione dal 20 novembre al 2 dicembre).

Secondo anno: lezioni in presenza giovedì e/o venerdì a partire da giovedì 1 ottobre (con sospensione dal 23 novembre al 2 dicembre).

Terzo anno: lezioni in presenza giovedì e/o venerdì a partire da giovedì 1 ottobre (con sospensione dal 23 novembre al 2 dicembre).

Laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell’impresa

Primo anno: lezioni in presenza martedì e/o giovedì a partire da martedì 6 ottobre (con sospensione dal 18 al 30 novembre).

Secondo anno: lezioni in presenza lunedì e/o giovedì a partire da lunedì 28 settembre.

Nei restanti periodi le lezioni saranno erogate in modalità online sincrona. I calendari delle lezioni saranno pubblicati sul sito di Ateneo a partire dalla seconda metà del mese di settembre.

L’accesso alle sedi dell’Ateneo deve avvenire nel rispetto di rigorose procedure di sicurezza, soprattutto in relazione al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, nonché sull’adozione dei comportamenti prescritti dalla normativa (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti).