In Valle sono diminuiti i pazienti Covid-19

In controtendenza rispetto ad altre regioni italiane dove i dati sono in crescita, i malati positivi al coronavirus nella nostra regione si riducono a 55, tre in meno rispetto a mercoledì scorso.

E' questo il dato maggiormente positivo diffuso oggi venerdì 25 settembre dal bollettino regionale sull'andamento della crisi sanitaria. Dei contagiati, tre sono ricoverati all'ospedale Parini di Aosta e 52 si trovano in isolamento domiciliare. Da mercoledì scorso sono stati effettuati 355 tamponi. I morti restano 146, 73 donne e altrettanti uomini dai 45 ai 100 anni di età-