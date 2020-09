Dal 3 ottobre Usl VdA riavvia servizio agopuntura

Riprende dal 3 ottobre l'attivita' di agopuntura per le patologie muscoloscheletriche - fibromialgia, cefalea - dopo la sospensione a causa dell'emergenza Covid. Lo comunica la struttura di Terapia del dolore dell'Usl della valle d'Aosta. Le prestazioni saranno effettuate nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e sabato mattina e saranno inizialmente riservate ai pazienti a cui sono stati sospesi i trattamenti dal mese di marzo.

"Vista la necessità di abbreviare la lista d'attesa - si legge in una nota della Usl VdA - e considerato l'obbligo di dilatare il tempo di ciascuna

prestazione per i noti Dpcm, per il momento il ciclo sarà ridotto da 6 a 4 sedute. I pazienti già in lista d'attesa verranno chiamati secondo l'ordine di prenotazione mentre eventuali nuovi trattamenti saranno prenotati direttamente (ed esclusivamente) dalla struttura di Terapia del dolore previa visita antalgica".