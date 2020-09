Aosta: Legambiente VdA, 'Comune metta in sicurezza parco Saumont'

Nonostante la pioggia del primo mattino, un gruppetto di volontari di Legambiente, rigorosamente con mascherina come da protocolli anti covid sabato 19 settembre ha effettuato una pulizia straordinaria nell’area verde comunale 'Saumont', nella giornata sponsorizzata a livello nazionale da Vallelata. In poco più di un’ora sono stati raccolti due sacchi di bottiglie di vetro, due di multimateriale (in particolare lattine), tre di indifferenziato (tra cui purtroppo anche alcune mascherine abbandonate, che segnaliamo come new entry nelle nostre giornate ecologiche) e cartoni vari.

La maggior parte di questi materiali (bottiglie, lattine, pacchetti di sigarette) è stata rinvenuta nella zona rialzata della pista ciclabile, in corrispondenza del passaggio coperto dal paramassi, "dove sono evidentemente solite ritrovarsi persone molto poco educate - commenta Denis Buttol di Legambiente VdA - tale zona, malgrado attualmente manchino segnalazioni in proposito, è probabilmente tuttora interdetta perchè (forse ormai da 5 anni?) va messo in sicurezza il versante che la sovrasta: auspichiamo una azione delle autorità per renderla nuovamente fruibile".

Le zone dedicate ai giochi dei bambini sono risultate generalmente pulite, e la manutenzione ordinaria del parco pare ben curata. "Osserviamo - prosegue Buttol - che a fianco del ponticello che attraversa i laghetti è ricresciuto un ailanto, pianta che era stata eliminata, dopo alcune segnalazioni, qualche anno fa. L’ailanto è specie aliena invasiva e evidentemente ha ributtato dalle radici: sarebbe necessario un intervento per eradicarlo in maniera definitiva. Segnaliamo infine al Comune di Aosta che sarebbe anche opportuno posizionare nel parco dei contenitori per la raccolta differenziata, attualmente non presenti".