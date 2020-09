Association Déclam à Aoste pour l'éducation au patrimoine naturel

Meme le siège d'Aoste de l'Alliance Française participe à l'événement 'Plaisirs de culture', en organisant le vendredi 25 septembre au Château Sarriod de la Tour de Saint-Pierre, à 17h, une rencontre avec trois animateurs de l'association Déclam dont le thème sera 'Défaire les frontières avec les pierres'.

Cette association d'éducation populaire est située dans le sud-ouest de la France à Figeac. Son premier objectif est le développement et l'expérimentation d'actions éducatives, sociales, culturelles et populaires, actions qu'elle exerce entre autres dans le secteur du patrimoine local avec l'ambition de sensibiliser et faire participer divers publics. Un de ses moyens d'agir par exemple est l'organisation de chantiers de jeunes bénévoles pour la sauvegarde du patrimoine.

C'est d'ailleurs à ce titre qu'elle est membre de l'Association Rempart qui organise à niveau international des chantiers de bénévoles. Déclam défend l'idée que le patrimoine est l'affaire de tous et s'engage pour le transmettre et le faire vivre au quotidien retenant la phrase célèbre de Ghandi ''Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde''. Réservation obligatoire en raison de la situation liée au Covid-19.